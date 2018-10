Fu preso alla frontiera con sei chili di droga: arrestato 31enne

Più di sei chili di bulbi di papavero da oppio e eroina essicati portati in Italia in treno. L'uomo, il 31enne indiano Sing Satpal, nel 2014 fu bloccato alla frontiera di Tarvisio mentre stava rientrando ad Arzignano, dove è residente in via Spalato. Condannato a 5 anni e 6 mesi, nei suoi confronti è stato emesso un ordine di carcerazione da parte della procura di Udine il 12 ottobre scorso..

La sezione antidroga e la squadra mobile di Vicenza lo hanno arrestato nei giorni scorsi e trasferito in carcere. L'uomo, olte alla pena, ha ricevuto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e 18mila euro di multa. Pregiudicato, era stato condannato nel 2010 per rissa e lesioni e per detenzione di banconote false nel 2011.