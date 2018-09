Fugge dopo i controlli: clandestino inseguito e arrestato

Nella tarda serata di sabato a Vicenza, nell'area circostante viale Giorgione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Everest Ajazi, 25enne albanese in Italia senza fissa dimora e già noto agli organi di polizia. I carabinieri lo hanno riconosciuto durante un controllo su un'auto con alla guida un connazionale dell'arrestato, seduto a fianco.

In quel momento il 25enne è sceso dalla vettura, spingendo un militare e fuggendo a piedo rincorso dai carabinieri i quali, dopo una breve trattativa, hanno convinto Ajazi - che nel frattempo si era chiuso all’interno di un corridoio dietro una scala antincendio - a consegnarsi. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento al carcere di Vicenza.

Sono ancora in corso accertamenti per verificare i motivi della sua temporanea presenza sul territorio italiano, poiché già destinatario di un provvedimento di “divieto di reintroduzione sul territorio dello Stato in violazione del provvedimento di espulsione disposto dal Giudice”.