Vicenza, arrabbiato per una serie di "sfighe" danneggia una volante

"La ragazza mi ha mollato, i carabinieri mi hanno ritirato la patente, il padrone di casa mi ha sfrattato... E sono uscito di testa"

Si è giustificato così un 21enne di origini peruviane che, sabato mattina, è entrato nel parcheggio della questura di Vicenza e si è accanito contro una voltante. Gli agenti hanno impiegato non poco per calmarlo e cercare di capire il motivo del folle gesto.



Stupiti, e anche un po' dispiaciuti per il giovane, i poliziotti hanno comunque dovuto procedere nella denuncia per resistenza e danneggiamenti.