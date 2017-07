Vicenza, Ex Zambon, in tre anni area restituita alla città

L'area di oltre 32mila metri quadrati che il gruppo Zambon abbandonò nel lontano 1979 tornerà alla città nel giugno del 2020. Tra tre anni infatti è prevista la fine della bonifica iniziata in questi giorni e presentata oggi in loco dall'assessore Antonio Dalla Pozza

"Per me si tratta anche di una grande soddisfazione personale visto che questo è stato il primo intervento di cui mi sono occupato per il settore ambiente - ricorda Dalla Pozza - In questo caso con Zambon c'è stato un rapporto pubblico-privato che dovrebbe essere preso come esempio in Italia" .

