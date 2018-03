Vicenza, anziano derubato non sporge denuncia: soldi restituiti dopo due mesi

È andata a buon fine la singolare vicenda che verso la fine di gennaio ha visto protagonista un vicentino che era stato derubato da una banda di nomadi. Due pattuglie del Comando di Polizia Locale di Vicenza erano intervenute in via Cattaneo e via dei Mille in seguito a una segnalazione da parte di un passante il quale aveva assistito al furto.

Le pattuglie, arrivate sul posto, sono riuscite a bloccare 4 donne e 1 uomo di etnia nomade recuperando la somma di 620,00 euro, ma il signore derubato si era nel frattempo dal posto prima del loro. Gli agenti, dopo aver denunciato i ladri per furto aggravato, hanno iniziato le ricerche della vittima, senza alcun esito.

Solo a metà febbraio un testimone ha riconosciuto in via dei Mille il derubato informando l'ufficio di polizia giudiziaria del Comando. Contattato direttamente, l'anziano è stato accompagnato negli uffici della Polizia Giudiziaria per presentare regolare denuncia per furto aggravato. Venerdi scorso, infine, il magistrato, ha disposto la restituzione di tutti i soldi rubati.