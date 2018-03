Vicenza, anziani derubati per 100mila euro: in manette due truffatori

Il trucco, quello dal falso avvocato che riscuote soldi per inesistenti incidenti stradali, è già conosciuto e collaudato ma in caso il metodo si è arricchito di una metodologia più sofisticata e sopratutto un bottino considevorevole: oltre 100 mila euro. A finire in manette nei giorni scorsi due campani, un 29enne e un 45enne. I truffatori hanno colpito quattro volte in provincia di Vicenza: il 12 settembre a Camisano e il 5 dicembre due volte a Rosà e una volta a Rossano. Per questi reati sono finiti in carcere a Vicenza con l'accusa di truffa ed estorsione aggravata.

Oltre che nel vicentino i truffatori hanno agito in altre parti del Veneto oltre che nelle Marche, in Lombardia e in Emilia Romagna dall'aprile del 2017 al marzo del 2018. Più di 30 i casi accertati.

IL MODUS OPERANTI DELLE TRUFFE

In tutti i casi gli anziani venivano contatti al telefono da un falso avvocato che riferiva alla vittima di turno di un inesistente incidente stradale, molto grave, nel quale un famigliare era stato coinvolto. Il sedicente legale invitava poi la persona a comporre il 112 per avere conferma del fatto accaduto ma non chiudeva la telefonata.

La vittima componeva così il numero trovando all'altro capo del telefono sempre la stessa persona che, con voce camuffata, si presentava come un militare del corpo di guardia dei carabinieri e confermava l'incidente, suggerendo al suo interlocutore di preparare i soldi perché presto sarebbe passato un avvocato a ritirarli. Poco dopo, infatti, alla porta dell'anziano si presentava il finto avvocato a ritirare la somma per poi sparire nel nulla.