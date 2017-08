Vicenza, anziana protesta per la festa e loro le mostrano i genitali

Un festino un po' troppo rumoroso vista l'ora, le sei del mattino di martedì. E così una vicentina 68enne, residente in un condominio nel quartiere San Lazzaro, ha chiamato subito il 113. Le volanti, arrivate sul posto, non hanno però sentito muoversi una foglia.

I partecipanti alla festa, alla viste delle pattuglie, forse hanno interrotto bruscamente il party. Dopo una mezz'ora l'anziana che aveva chiamato la polizia si sente suonare il campanello. Dallo spioncino vede però una scena che proprio non si aspettava.

Due giovani, poi identificati come rumeni - uno di 28 e l'alto di 29 anni, si erano calati i pantaloni mostrando i genitali alla signora. La 68enne non ci ha pensato due volti a richiamare in questura. Gli agenti, arrivati di nuovo sul posto, hanno invitato i due a tenere un comportamento "più decoroso".