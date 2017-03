Vicenza, antiterrorismo: un'unità dei carabinieri in città

Nel quadro dell’intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza dei siti di interesse artistico, storico ed archeologico, nonché degli obiettivi sensibili in genere, il comando generale dell’Arma, di concerto con il Ministero degli Interni, ha disposto l’impiego di un’unità antiterrorismo (S.O.S. - Squadra operativa di supporto) in svariate province italiane, tra le quali Vicenza.

L’unità, operante in città dal 1° marzo, con compiti di vigilanza antiterrorismo a carattere preventivo, è costituita da militari del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, caratterizzati da particolare addestramento e dotati di specifico equipaggiamento, in grado di contrastare in fase iniziale eventuali azioni terroristiche, in attesa, ove necessario, del successivo intervento delle Forze Speciali.

I servizi preventivi dell’unità S.O.S. dei Carabinieri, che saranno disimpegnati per tutto il mese di marzo, interesseranno i centri storici cittadini, in particolare quello di Vicenza, ed ogni altro obiettivo considerato, di concerto con l’Autorità di Pubblica Sicurezza, particolarmente sensibile sotto il profilo del rischio terroristico, quali i centri commerciali ed i luoghi di aggregazione.