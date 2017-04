Vicenza, controlli antiterrorismo per la Pasqua. Il questore: "Massima prevenzione"

Santa Pasqua sotto l'occhio vigile della polizia di Stato. Un provvedimento del questore di Vicenza Giuseppe Petronzi ha dato disposizione alle forze dell'ordine di aumentare i controlli in vista della festa religiosa di domenica.

"Niente allarmismi, ma semplici misure precauzionali dovute in occasione della Pasqua ha sottolineato il capo della polizia - non ci saranno agenti in chiesa durante la messa ma la disposizione è quella di avere un'attenzione in più, e non solo nei luoghi di culto".

L'eco degli attentati delle ultime settimane - Londra, Stoccolma, Dortmund e le bombe in Egitto - si fa sentire anche nel capoluogo berico. Per questo particolare attenzione, anche con agenti in borghese, controlli e pattugliamenti, sarà dedicata al santuario di Monte Berico, che ogni anno raccoglie a Pasqua numerosi fedeli e alle chiese principali della città come il Duomo e San Lorenzo.

Sotto protezione delle forze dell'ordine anche i mercatini pasquali della città, con la possibilità di particolari misure di protezione nel centro storico.