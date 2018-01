Vicenza, Andreas Ronco: "Sono stato pestato ma non farò denuncia"

"Ho pensato molto se fare questo post o no, ma credo sia giusto per dare il mio messaggio. Due giorni fa ho subito un'aggressione a sorpresa e son ridotto cosi con una lesione alla cornea ma si risolverà, speriamo, ghe vedo tutto sfocà. Son stato preso di sorpresa quindi non ho avuto un solo secondo per reagire".

Così con un post su Facebook di sabato sera Andreas Ronco ha dichiarato di essere stato vittima di un pestaggio che l'ha portato al ricovero all'ospedale di Santorso.

"Non nominerò chi è stato, non denuncerò chi è stato, ho già chiarito con lui, a volte l'immagine di un personaggio pubblico fa pensare a cose che non esistono e ho i miei motivi per aver fatto questa scelta visto il "potere di risonanza" che avrei in mano ,quindi non apprezzerei commenti di odio contro lui - ha aggiunto l'influencer - Come penso tutti dovremmo fare, dovremmo sempre chiarire da uomini, offendendosi magari, alzando la voce magari, ma mai usando la violenza, qualunque sia il motivo cercando di capire cosa c'è dall'altra parte che magari non è come si pensa...Ne con un uomo ne tantomeno con una donna. Perchè quando perdi la testa rischi poi di rovinarti tutta la vita per 1 minuto di rabbia e rovinarla a qualcun altro. Chi mi segue sa che ho sempre condannato qualsiasi tipo di violenza, sia fisica che verbale. Non ho avuto paura, son sempre stato tranquillo, oggi finalmente sto abbastanza bene e mi sto curando".