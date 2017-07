Vicenza, ancora violenza e sangue a Campo Marzo

Sono tutti da chiarire, e probabilmente rimarranno tali, i controni dell'episodio di violenza avvenuto domenica sera in zona Campo Marzo.



Una pattuglia della polizia locale ha allertato il Suem 118, alle 22, per soccorrere un uomo ferito che si trovava vicino alla stazione degli autobus. Nel giro poco tempo attorno agli agenti si è creato un capannello di una quindicina di stranieri, tanto da rendere necessario l'intervento di due volanti. E.E., come ha detto di chiamarsi, 30 anni, nigeriano e senza fissa dimora, è stato quindi accompagnato all'ospedale mentre le forze dell'ordine tenatvano, invano, di ricostuire l'accaduto, riuscendo però a rinvenire delle tracce di sangue lungo il lato opposto della strada, al confine con il parco.



Il ferito, dopo le cure mediche, si è allontanato dall'ospedale facendo perdere le sue tracce.