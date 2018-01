Vicenza, ancora droga sul pullman low cost: un arresto

Durante lo scorso fine settimana, con l’ausilio del cane antidroga Zack, le fiamme gialle beriche hanno tratto in arresto, per spaccio di stupefacenti, un cittadino nigeriano trovato in possesso di oltre otto chili di droga.

Traffico Low cost

Nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Vicenza hanno fermato, all’uscita del casello di Vicenza Ovest, un pullman di una compagnia low cost proveniente dalla Capitale e diretto a Milano.

Durante le fasi operative del controllo l’attenzione della pattuglia in servizio si è orientata verso un cittadino di origine africana che, a seguito dell’invito rivolto a tutti i passeggeri del pulmann di recuperare, ciascuno, le proprie valigie poste nel bagagliaio, iniziava a dare segni di nervosismo. Lo stesso scendeva dal pulmann senza ritirare alcuna delle valigie stivate nel bagagliaio del mezzo di trasporto riferendo ai militari di viaggiare senza bagagli al seguito. La circostanza destava subito forti sospetti nei finanzieri in quanto nel bagagliaio dell’autobus rimaneva, non ritirato da nessuno dei passeggeri, un unico borsone che veniva prontamente ispezionato dai finanzieri che rinvenivano, al suo interno, occultati tra capi di vestiario, 8 involucri di cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di 8,5 kg.

Il proprietario del borsone

