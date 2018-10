Rissa per una bottiglietta d'acqua: lui le prende

Galeotta fu una bottiglietta d'acqua scagliata dal finiestrino, ma non per far nascere un amore bensì per dare origine a un pestaggio i cui dettagli potrebbero venire chiariti solo davanti al giudice.

La vicenda, che ha per protagonisti 5 giovani, due donne e tre uomini,del Veronese, ha come scenario l'esterno della discoteca Amis, in via del Commercio a Vicenza. L'alba cominciava ad illuminare la città berica.

Secondo la ricostruzione, il gruppetto si era fermato a mangiare il classico panin onto. Al momento del congedo - le due ragazze in un'auto, i tre maschi nell'altra - una delle fanciulle lancia una bottiglietta d'acqua fuori dal finestrino. Uno degli uomini non la prende bene e chiede alla giovane, 22 anni, di raccoglierla. Sulle prime, la ragazza obbedisce ma poi la rigetta a terra e fa per sgommare via. Il ragazzo, per bloccare la vettura, ne stacca l'antenna dell'autoradio. La giovane se ne accorge e scende.

Qui le versioni, raccolte dalla polizia intervenuta sul posto, divergono: secondo l'amica, a questo punto la 22enne sarebbe stata aggredita dal 30enne, molto robusto, riportando ferite guaribili in 5 giorni; secondo gli altri, la ragazza avrebbe cominciato a picchiare con una certa veemenza l'uomo, che ha infine avuto 15 giorni di prognosi.