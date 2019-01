"Sbronza" di Capodanno costosissima: via soldi e orologio da 2000 euro 

Che fine abbia fatto il suo orologio Eberhard da 2000 euro e i 400 euro nel suo portafoglio non l'ha saputo proprio spiegare ma di certo il veronese 19enne che ha passato il 31 dicembre all'Amis Club in via del Commercio a Vicenza non si dimenticherà l'esperienza di quel Capodanno che gli è costato molto caro.

Secondo il racconto del ragazzo - che verso le 7 del mattino ha denunciato il furto alla polizia - alle 1:30 della notte si San Silvestro è arrivato all'interno del locale dove si è trovato con alcuni amici. Qualche ora dopo, verso le 3:30, ha sentito dei forti dolori allo stomaco per il troppo alcol ingerito, come ha spiegato ai poliziotti delle volanti. A quel punto si è recato in bagno dove ha trovato un uomo che l'ha aiutato mettendogli due dita in bocca.

Tornato dagli amici al tavolo si è accorto che l'Eberhard che portava al polso era sparito, così come il portafoglio che poco dopo gli è stato consegnato da una terza persona, ma senza i 400 euro. Una storia complicata da ricostruire per la polizia, visto anche lo stato psicofisico del ragazzo che, complice l'alcol, non è riuscito a descrivere con esattezza l'accaduto. Alla fine gli agenti hanno rintracciato l'uomo che l'aveva aiutato, un p.r. del locale che si è dichiarato completamente estraneo al furto.