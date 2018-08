Vicenza, alcool fuori orario: maxi multa a un negozio

Domenica sera il titolare di un negozio di viale Milano è stato sanzionato per un importo di 500 euro perché nel corso di un appostamento serale è stato sorpreso dagli agenti mentre vendeva bevande alcoliche a un cliente dopo le 20, contravvenendo a quanto prescritto dal Regolamento di polizia urbana.

“La lotta al degrado – commenta il sindaco Francesco Rucco – colpisce non solo chi si ostina a bivaccare per strada anziché chiedere un aiuto al proprio Comune di residenza, ma anche chi lucra su queste persone. Ben vengano, quindi, anche i controlli sul divieto di vendita di alcolici in orario serale”.