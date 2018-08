Vicenza, al via la rimozione del dosso in via Fratelli Bandiera

Nei prossimi giorni sarà rimosso il primo di una decina di dossi collocati in prossimità dell'ospedale, utili a far sì che le auto moderino la velocità ma nel contempo d'intralcio per i mezzi di soccorso.

A partire da giovedì 23 agosto si interverrà in via Fratelli Bandiera per demolire il dosso in corrispondenza delle celle mortuarie. In serata, a partire dalle 20 circa, saranno fresati il dosso e, con l'occasione, anche alcune zone circostanti dove è opportuno rifare il manto stradale.

Lunedì 27 agosto si procederà con l'asfaltatura ed entro 10 giorni dall'inizio dei lavori verrà completata anche la segnaletica. Durante l'intervento la carreggiata subirà un restringimento e l'attraversamento pedonale non sarà utilizzabile. Sarà comunque a disposizione dei pedoni il vicino attraversamento accanto alla rotatoria di porta San Bortolo.