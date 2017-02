Vicenza, salvato in extremis bambino di 5 anni al San Bortolo

Un bambino di cinque anni in visita in città a Vicenza con la famiglia di Castelfranco Veneto, sabato scorso è stato operato d'urgenza all'ospedale San Bortolo dopo aver accusato un forte mal di testa improvviso e conati di vomito mentre giocava con gli amichetti.

C'era un'emorragia cerebrale in corso - riporta Il Giornale di Vicenza - e il bimbo in condizioni gravissime è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia dove con un delicatissimo intervento durato sei ore è stata estirpata una malformazione congenita nella parte più profonda del cervello.

Il sanguinamento si è fermato e al bambino è stata salvata la vita.