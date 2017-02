Vicenza, al CoESPU scuola di Peacekeeper

Mercoledì mattina, presso il Centro di Eccellenza dei Carabinieri per le Stabilie Police Units (CoESPU), si è svolta la cerimonia di apertura del 14° corso Protection of Civilians e del 19° corso Civil, Police and Military Relations. Evento di massimo interesse a livello internazionale che sancisce l’inizio ufficiale dell’anno accademico del CoESPU e il contestuale inizio di tutte le attività addestrative condotte a favore delle Nazioni Unite per l’anno 2017.

L’audience è composto, come di consueto, da funzionari di polizia, sia a ordinamento militare che civile, nonché operatori civili. Nel complesso sono 60 i frequentatori dei due corsi, provenienti dai seguenti 16 paesi stranieri: Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gibuti, Gabon, Giordania, Mali, Mauritania, Marocco, Nepal, Ruanda, Senegal, Togo, Ucraina, Cile. Particolarmente rilevante la presenza di una nutrita rappresentanza femminile tra i partecipanti, a testimonianza del valore aggiunto apportato dalle donne nel contesto della strategia delle Nazioni Unite per la gestione delle crisi internazionali.

Alla cerimonia, presieduta dal Direttore del CoESPU, Generale di Brigata Giovanni Pietro Barbano, è intervenuto il Sindaco della Città di Vicenza, Dr. Achille Variati, che ha personalmente formulato ai frequentatori il saluto di “benvenuto” da parte di tutta la cittadinanza. Presente anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite che ha voluto sottolineare la propria vicinanza al CoESPU grazie ad un videomessaggio da parte del Dr. Dmitry Titov, Assistente del Segretario Generale presso il Dipartimento delle Operazioni di Peacekeeping (UN). Anche quest’anno il CoESPU, nella veste di polo dottrinale e qualificato centro di formazione nel settore delle operazioni di pace, intende contribuire attivamente all’addestramento dei Peacekeepers, garantendo un’offerta formativa di eccellente livello, sempre aderente alle reali esigenze riscontrabili in teatro operativo, che verrà ulteriormente ampliata nel corso del presente anno accademico.

A conferma di tale orientamento sono stati istituiti specifici corsi in lingua francese, tra cui anche i corsi 14°POC e 19°CPM, accanto ai tradizionali percorsi formativi in lingua inglese. Inoltre, parallelamente alle varie tematiche attinenti la salvaguardia dei diritti umani e dei principali valori di pace e libertà, ampio spazio verrà dedicato, quale assoluta novità per l’anno in corso, ai principi inerenti la tutela del patrimonio culturale e ambientale: beni di inestimabile valore che, oggi più che mai, meritano maggiore attenzione a livello globale. Un ulteriore importante traguardo non solo per il CoESPU e l’Arma dei Carabinieri, recentemente ampliatasi grazie all’incorporamento del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ma anche per il territorio di Vicenza che nel corso di questi anni ha, di conseguenza, assunto un ruolo sempre più centrale a livello internazionale, nel delicato settore della formazione professionale degli attuali e futuri operatori di pace.