Vicenza, "Aiutami sono tua nipote": anziana truffata di 40mila euro

Ennesima truffa ai danni delle persone anziane. Questa volta la vittima, una 74enne residente a San Felice, è stata colpita da una banda di professionisti che sono riusciti a portarle gioielli dal valore di 40mila euro ma soprattutto dal valore affettivo inestimabile per la signora.

Tutto è iniziato quando giovediì, poco prima delle 15, la 74enne riceve una telefonata da parte di una donna che dichiara di essere sua nipote. La giovane racconta di essere molto raffredata per giustificare il fatto di avere una voce diversa a quella della vera parente dell'anziana e tiene quest'ultima al telefono per ben tre ore impietosendola con il fatto che si trova in grosse difficoltà economiche.

La truffatrice spiega che ha bisogno di un prestito in banca perché deve saldare al più presto un pagamento da 25mila euro e supplica la signora vicentina di darle una mano attraverso la cessione di preziosi da usare come garanzia per ottenere il finanziamento. Convinta di parlare con la nipote l'anziana va a prendere tutti i suoi gioielli (collane, anelli, bracciali, orecchini in oro e anche un rolex ) e gli elenca alla finta parente. Come stratagemma per tenerla al telefono la ladra fa anche compilare alla 74enne una lunga lista degli averi. Il trucco serve per tenerla impegnata al telefono in modo che non possa chiamare qualcuno se pere caso avesse avuto dei dubbi sulla strana chiamata.

Infatti, durante la conversazione, la falsa parente avvisa l'anziana che presto sarebbe passata un amica per prendere gli ori. E così succede: alle 17:30 si presenta la complice alla quale la vittima consegna tutti i suoi averi. La signora si accorge di essere stata ingannata solo qualche ora dopo quando parla con la vera nipote. Ma a quel punto è troppo tardi: non le resta che denunciare l'accaduto in questura.