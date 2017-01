Vicenza, ai 160 km/h in via Aldo Moro: sanzionati più di mille automobilisti

I limiti di velocità ci sono ma vengono costantemente superativa. Un esempio su tutti è la situazione segnalata in via Aldo Moro, a Vicenza. Nonostante gli automobilisti sappiano della presenza dei rilevatori, come riporta Il Giornale di Vicenza, sarebbero più di mille gli indisciplinati al volante e pertanto sanzionati.I dati sarebbero relativi alle prime settimane di attivazione in particolare nell'arco di tempo che va dal 14 dicembre all'8 gennaio.

In 25 giorni le telecamere avrebbero immortalato 1.132 mezzi che viaggiavano oltre il limite consentito dei 90 chilometri orari. Il caso più eclatante sarebbe quello di una vettura che alle 4 del mattino sfrecciava a 164 chilometri orari. Ci sarebbero anche tante infrazioni nella fascia non superiore ai 10 chilometri orari oltre il consentito.