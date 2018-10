Picchiano un ragazzo e poi rubano al night club: denunciati due ventenni

Aggressione in pieno centro e tentato furto al locale "Diavoli e Diamanti" di via Vecchia Ferriera a Vicenza. La notte brava di due giovanissimi, B.A. e B.A. rispettivamente del '96 e del '97, residenti a Vicenza e originari del Burkina Faso ma naturalizzati italiani, è finita in questura con una denuncia.

Verso le 3 di notte di mercoledì i due si sono recati al night club dove una ragazza cubana si era accorta di essere stata derubata di una borsa. Gli amici della donna avevano visto due ragazzi di colore recarsi poco prima in bagno. Raggiunti da un gruppetto di persone, i burkinabè si sono inizialmente rifiutati di aprire la porta fino a che, dopo l'insistenza dei clienti, si sono decisi a uscire.

All'interno del bagno c'era la borsa della cubana appesa allo sciacquone mentre i suoi effetti personali erano stati gettati nel water. Uno dei giovani aveva però nascosto la carta di credito della ragazza all'interno della felpa mentre l'altro si era messo lo smarthpone negli slip. La volante, arrivata sul posto, ha portato i due in questura dove K.A., ventenne greco, ha riconosciuto uno dei due come responsabile dell'aggressione che aveva subito qualche ora prima e che era andato appunto a denunciare.

Verso mezzanotte, all'incrocio fra Corso Palladio e Corso Fogazzaro, il greco era stato infatti prima insultato e poi picchiato dal più anziano dei due ragazzi che, dopo averlo preso per il collo, lo ha spinto a terra e preso a calci nelle parti intime e sulla schiena. Il 20enne ha dovuto ricorrere alle cure mediche e probabilmente sporgerà denuncia per l'aggressione subita. I due sono stati denunciati per furto.