Weekend di follia per un ubriaco: aggredisce a caso tre passanti

Tre feriti in due giorni, tra cui un minorenne. È il bilancio delle aggressioni compiute in città da M.O.A., immigrato ghanese di 29 anni residente a Resana in provincia di Treviso, colpito da un foglio di un via (mai rispettato) del questore di Vicenza. L'uomo, in stato di alterazione alcolica secondo quanto riferito dalle volanti, ha preso a pugni e calci senza motivo delle persone incontrate a caso per strada. Nello specifico uno studente 15enne, una 50enne e un ragazzo di vent'anni, tutti fniti in ospedale con ematomi.

LE PRIME DUE AGGRESSIONI

Dalla ricostruzione degli uomini del commissario capo delle volanti Cristiano Fiorin, le aggressioni sono avvenute nello scorso fine settimana. Nella giornata di sabato due ragazzi hanno fermato una pattuglia di poliziotti in servizio raccontando di essere stati avvicinati in viale Eretenio da uno scosciuto di colore che, dopo averli insultati, ha colpito con un pugno al petto il più grande di loro, un ventenne, scappando subito dopo. Le vittime forniscono anche dei dettagli per individuare l'aggressore, spiegando che costui portava al posto un orologio d'oro e aveva sulle spalle uno zainetto mimetico. Grazie alla descrizione l'uomo viene individuato in stazione e caricato in macchina da un'altra pattuglia. All'interno dell'auto il ghanese, completamente ubriaco, si mette a inveire contro gli operatori prendendo a testate e pugni i finestrine della vettura di servizio per poi continuare la sua scena all'arrivo in questura, con pugni e calci alla portiera del mezzo.

In viale Mazzini l'uomo viene multato per ubriachezza molesta e denunciato per non aver rispettato il foglio di via. In quel momento, siamo sempre nel pomeriggio di sabato, in questura arriva una madre assieme al figlio 15enne che vuole denunciare un'aggressione: uno sconosciuto in stato di alterazione, poche ore prima, ha sferrato al minore un pugno in faccia mentre questi era seduto a Ponte San Michele assieme a dei compagni di scuola. Dopo il colpo, che ha procurato al giovane ferite guaribili in 5 giorni, l'ubriaco si allontano in fretta. Si tratta sempre del ghanese, riconosciuto dal ragazzo attraverso una foto segnaletica mostrategli dai poliziotti in questura. A quel punto per il 29enne scatta anche una denuncia per lesioni.

UBRIACHEZZA E VIOLENZA RECIDIVA

Non contento, M.O.A. continua il suo weekend di follia dopo aver lasciato la questura. Il giorno dopo, domenica, verso le 12.45, viene fermato da un'altra pattuglia delle volanti vicino a porta Santa Lucia. L'individuo è nuovamente ubriaco e appena vede i poliziotti inizia a dare di matto e viene di nuovo caricato all'interno dell'auto dei poliziotti. Nemmeno il tempo di partire per la questura e gli agenti vengono avvicinati da una coppia di 50enni. Marito e moglie riferiscono che il ghanese li ha fermati e insultati pesantemente, aggredendo la donna con un calcio violento sferrato a una gamba. Altra denuncia al 29enne per non aver rispettato l'ordine del questore e multa per ubriachezza molesta, in attesa delle querele della donna e del 20enne.