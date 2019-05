Non gradiscono il servizio, gruppo di nomadi aggredisce bariste e clienti: tre in ospedale

Troppo lenta nel portare un ordine al tavolo. Sarebbe questo il motivo che avrebbe fatto scatenare il putiferio all'interno del bar Holiday di viale San Lazzaro nella notte tra sabato e domenica. Le titolari del locale, secondo la ricostruzione della questura, sono state aggredite da un gruppo di una famosa famiglia nomade cittadina presente all'interno nel locale Nella rissa le due donne sono state ferite assieme a un avventore che era intervenuto per difendele.

All'arrivo degli agenti nel bar c'erano solo i segni della collutazione, tavoli rovesciati e biccheri rotti. I presunti autori del gesto si erano volatilizzati mentre le titolari, madre e figlia, hanno rifiutato le cure degli operatori del Suem, così come il cliente. I tre si sarebbero recati più tardi al pronto soccorso. Al cliente è stata riscontrata una ferita alla mano guaribile in sette giorni mentre le donne dovranno portare il collarino per qualche giorno. La più giovane avrebbe riportato anche la frattura del dito di una mano e sarebbe stata ingessata.

Gli uomini della volante hanno raccolto la denuncia. La polizia ha avviato un'indagine per risalire ai responsabili.