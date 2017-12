Vicenza, aggredisce i genitori con il coltello: arrestato 22enne

Non è la prima che F.D.C., ventiduenne vicentino, aggredisce e tenta di rapinare i genitori. Già nel 2015 era stato condannato a 10 mesi per aver morso e schiaffeggiato la madre, titolare di un negozio di ortofrutta in via Ca Balbi, scappando con 200 euro. Una scena simile è successa nel pomeriggio di venerdì all'interno dello stesso esercizio commerciale. E questa volta per il giovane delinquente, preso in flagrante, si sono aperte le porte del carcere di San Pio X.

Tutto è iniziato verso le 16:30 quando il 22enne si è recato nel negozio gestito dai genitori - madre 50enne e padre 55enne - pretendendo dei soldi. Al rifiuto della coppia, il 22enne ha dato in escandescenze, prima con offese e poi minacciandoli con un coltello a serramanico. A salvare la coppia l'arrivo improvviso di una cliente. A quel punto il giovane ha rinunciato al suo proposito e si è spostato in un bar vicino.

Esasperati, i due commercianti hanno chiamato la questura, raccontando una storia fatta di continue crudeltà contro di loro e non solo. Recentemente il ragazzo aveva infatti bucato tutte le gomme delle due auto dei suoi e se l'era presa anche con i cani della coppia, seviziandoli. I poliziotti hanno quindi raggiunto il 22enne all'esterno del bar che nel frattempo aveva occultato il coltello all'interno di un guanto che indossava. Gli agenti hanno trovato l'arma e arrestato il giovane per maltrattamenti in famiglia.