Vicenza, aggrediscono anziano e lo rapinano: denunciati 4 minorenni

Assalto a un anziano in viale Margherita a Vicenza. Un 80enne è stato avvicinato da due ragazzi e una ragazzina, tutti di origine nomade, con la scusa di chiedergli l'ora e lo hanno aggredito brutalmente portandogli via un bracciale da 700 euro e un orologio d'oro del valore di 2mila euro. L'episodio è accaduto lunedì verso le 18. Il pensionato, dopo l'aggressione, ha chiamato le forze dell'ordine e i tre giovani delinquenti sono stati fermati in via Legione Gallieno e a Santa Bertilla.

La rapina, avvenuta sotto la luce del sole, ha visto protagonisti tre nomadi minorenni che sono stati denunciati per rapina in concorso e uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione ha visto impegnate quattro pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno intercettato i due ragazzini nascosti sotto un'auto in sosta all'altezza del civico 40 di via Legione Gallieno: uno di loro prova a fuggire ma viene subito riacciuffato.

L'altra giovane complice si rifugia invece nel bar Rubino a Santa Bertilla dove chiede un telefono per chiamare la madre. Riconosciuta da dei testimoni che avvisano la polizia locale, viene fermata e portata in centrale assieme agli altri due. I tre giovanissimi rapinatori, secondo le prime informazioni, non farebbero parte delle famiglie domiciliate a Vicenza.