Vicenza: aggredisce il padre con le posate e lo ferisce gravemente

Dramma famigliare durante l'ora di cena nella serata di lunedì. Un ragazzo con problemi psichici ha improvvisamente aggredito il padre con forchetta e coltello mentre la famiglia era seduta a tavola. A dare l'allarme alle volanti è stata la madre del giovane terrorizzata per lo stato di salute del marito che presentava gravi ferite sul volto e sul torace.

Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia e l'ambulanza del Suem. Anche il giovane è rimasto ferito alle dita durante l'aggressione e dopo le cure è stato affidato al reparto psichiatrico del San Bortolo per essere stabilizzato. Il genitore è invece stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 45 giorni per i traumi ricevuti.