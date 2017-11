Maltempo, danni in tutto il vicentino: decine di interventi dei VVFF

Il maltempo ha flagellato il vicentino nel corso della notte. Ancora da stabilire i danni sul territorio tra allagamenti, rami e alberi caduti a causa di forti raffiche di vento. La Pedemontana la zona più colpita ma disagi anche in città, e in pianura. I vigili del fuoco di Vicenza stanno operando dalla notte scorsa per una serie d’interventi per il forte vento che ha soffiato in gran parte della provincia. Venticinque gli interventi già effettuati per alberi, pali e lamiere pericolanti. Un grosso albero è caduto sopra due auto lungo la SP 80 a Velo d’Astico: illesi i due conducenti.

Interventi per il maltempo in atto sono stati effettuati a: Solagna, Schio, Bassano del Grappa, Valli del Pasubio, Roana, Velo D’astico, Crespadoro, Romano d’Ezzelino, Torrebelvicino, Calvene, Conco, Marostica e Malo. Circa una decina gli interventi in attesa di essere ultimati.

In azione tutte i distaccamenti dei vigili del fuoco a parte quello di Lonigo e decine le squadre impegnate. In mattinata le chiamate ai pompieri si sono intensificate per segnalazioni di danni e disagi dovuti al maltempo.

Nel frattempo Asiago si è svegliata imbiancata. Neve mista a pioggia anche a quote più basse. Massima attenzione anche sull'Altopiano per persistere del forte vento.

MALTEMPO A VICENZA: IL VIDEO

Allegati