Vicenza, caso di "Dengue" in città": come proteggersi dal contagio

Un caso di Dengue da importazione a Vicenza di un cittadino vicentino rientrato da un viaggio in un paese dove la febbre infettiva è molto presente. La malattia non si trasmette da persona a persona e, anche se curabile, ha bisogno di una terapia sintomatica per ridurre i forti dolori muscolari.

La Dengue si prende tramite le zanzare tigre presenti nel territorio e anche se il rischio di contagio è basso non si può escludere. Per questo il Ministero della salute, in presenza di questi casi, ha predisposto delle azioni cautelative per limitare la diffusione delle zanzare e per evitare casi secondari.

Il Comune di Vicenza illustrerà giovedi le disposizioni che metterà in atto con il dottor Andrea Todescato, responsabile di Malattie infettive e piani vaccinali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Ulss 8 Berica.

A breve i dettagli aggiornati.