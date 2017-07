Vicenza, salvato dai medici il bimbo circonciso dal santone

Una pratica oltre che illegale anche macabra sulla quale sta indagando la squadra mobile quella della circoncisione "fai da te". Il sospetto è che il caso del bambino di un anno ricoverato in chirurgia pediatrica dopo che i genitori, richiedenti asilo alloggiati in città, lo hanno portato a "operarsi" da un santone nel veronese. Operato nella giornata di lunedì dall'equipe medica del San Bortolo, che hanno bloccato l'infezione e ricostruito il pene, ora il bambino è in condizioni stabili.

La scorsa settimana il bimbo era stato portato nello studio di un sedicente medico africano per la pratica rituale. Un'operazione che può avere effetti devastanti e causare gravi infezioni come è successo in questo caso. Molti profughi che si rivolgono a questi "santoni" non sono però al corrente che le strutture sanitarie italiane mettono a disposizione i reparti di chirurgia pediatrica - con le dovute cautele e valutazioni di caso per caso - per eventuali richieste di interventi legati alle trazioni, proprio per evitare che episodi del genere - che potrebbero anche essere non cosi rari - possano verificarsi.