Vicenza, agevolazioni mense scolastiche: ecco come presentare le domande

Da lunedì 30 aprile a sabato 30 giugno sarà possibile presentare domanda di agevolazione sia per quanto riguarda il costo del pasto della scuola primaria che con riferimento alle rette delle scuole dell'infanzia.

Potranno fare istanza le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Vicenza con un Isee del nucleo familiare, rilasciato nel 2018, non superiore a 11.543,81 euro. Le domande vanno presentate esclusivamente online sul sito del Comune al questo link

Chi non possiede un computer collegato a internet può avvalersi dell'internet point gratuito rivolgendosi all'Informagiovani, in Levà degli Angeli 7 - aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, e giovedì dalle 10 alle 12 – prenotando prima un appuntamento al numero 0444 222045.

Sarà compito dell'amministrazione comunale entrante definire le tariffe per l'anno scolastico 2018/2019 e le eventuali relative agevolazioni. Tutte le informazioni sono pubblicate nella scheda Urp “Agevolazioni mensa scuole dell'infanzia e primarie anno 2018-2019” . Ulteriori informazioni si possono ottenere rivolgendosi, per le scuole dell'infanzia, al servizio di refezione di via Goldoni 41 e per le scuole primarie, al settore Servizi scolastici, educativi e sport in Levà degli Angeli 11.