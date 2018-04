Vicenza, affittava online case al mare di altri: arrestato truffatore seriale

Numerose truffe online di vario genere, con la specializzazione di affitti di case al mare per la villeggiatura attraverso annunci. Con il particolare che gli appartamenti non erano suoi ma intestati a lui in maniera fittizzia. In questo modo un 22enne vicentino raggirava i malcapitati spillando notevoli quantità di denaro.

Riconosciuto colpevole delle numerose truffe i carabinieri di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno arrestato G.T., residente a Vicenza che per il reato di truffa continuata, dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso Casa Circondariale “Del Papa” a San Pio X.