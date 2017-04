Vicenza, accordo per l'area per le sepolture musulmane

La giunta comunale ha approvato martedì una delibera che individua un'area da destinare alla sepoltura di persone di religione islamica all'interno del cimitero maggiore monumentale.



“Sono molto soddisfatto del percorso compiuto in questi mesi dall'amministrazione comunale per l'istituzione di un campo riservato alla sepoltura dei nostri concittadini di religione musulmana, proprio all'interno del cimitero maggiore, che, per definizione, è il cimitero della città – ha dichiarato l'assessore alla semplificazione e alla innovazione Filippo Zanetti –. Si tratta di un ulteriore e chiaro esempio di concreta integrazione della comunità islamica all'interno della nostra città. La stessa delibera di modifica del “Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali” è stata votata all'unanimità dal consiglio comunale, segnale, questo, che fa ben sperare per il futuro del nostro paese”.



“La conclusione di questo percorso è frutto di un dialogo costante e reciproco che da vent'anni esiste a Vicenza tra i cristiani e il mondo islamico – ha precisato il presidente del Centro Ecumenico Eugenio IV monsignor Giuseppe Dal Ferro –. Il dialogo che si instaura non solo tra le persone ma tra gli stessi luoghi, che si mescolano e accomunano, permette di arrivare a una convivenza pacifica, che già c'è a Vicenza e che ci auguriamo si mantenga anche per il futuro”. “



A nome della comunità islamica di Vicenza ringrazio l'amministrazione comunale, monsignor Dal Ferro e gli stessi cittadini per aver accolto la nostra richiesta – ha aggiunto il presidente del Centro islamico di Vicenza Ettawba Abderrahime Rom – . Quella di oggi è per noi una grande vittoria che ci permetterà, oltre che una maggiore integrazione nella comunità, anche di far fronte agli oneri, sia a livello economico che burocratico, derivanti dalla procedura necessaria al rimpatrio delle salme”.



Si tratta di un'ampia zona verde adatta ad ospitare più di 50 inumazioni. L'area necessita di un intervento di innalzamento della superficie oltre che della fornitura di un terreno idoneo, che sarà eseguito a spese e a cura di AIM Amcps, come previsto dal contratto per la gestione dei servizi funerbri e cimiteriali. La manutenzione ordinaria sarà, invece, a carico del Centro islamico di Vicenza Ettawba.