Vicenza, accoltellamento fuori dalla disco: buttafuori indagato per tentato omicidio

Dopo un anno e mezzo, Walid Lamguirisse, 29enne marocchino, ex buttafuori di un locale di via Zamenhof è stato indagato per il violento episodio. La vittima aveva riportato lesioni gravissime