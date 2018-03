Vicenza, abusi su una ragazzina 11enne: "orco" arrestato dopo vent'anni

Ci sono voluti vent'anni perché si aprissero le porte del carcere per L.T., 47enne nato Noventa Vicentina e residente nella bassa padovana che è stato condannato per abusi sessuali nei confronti dell'allora sorellina 11enne della seconda moglie. L'uomo, arrestato ieri dalla squadra mobile di Vicenza per conto della Corte d'Appello di Venezia, dovrà scontare 4 anni e 4 mesi per una serie di reati accumulati.

Oltre alla violenza sulla ragazzina sul suo conto pesano reati fiscali queli omesse registrazioni di dipendenti, utilizzo di manodopera clandestina e mancate comunicazioni fiscali oltre ad altri abusi sessuali a danni di minori. Questi ultimi sono avvenuti tra Vicenza e il Basso Vicentino (Lonigo e Campiglia dei Berici) tra il 2003 e il 2005.

All'epoca dei fatti del 1996 la ragazzina aveva trovato il coraggio di rivelare alla sorella che il 47enne la palpeggiava a casa e in auto, costringendola a masturbarlo. Da lì è scattata la denuncia ai carabinieri di Longare e le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo. Il vicentino, in precedenza "prestanome" di un locale notturno in città, è stato prelevato nella sua abitazione in provincia di Padova.