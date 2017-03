Vicenza, abusi sulla figlia minorenne: reato prescritto per una coppia

A leggere il verbale del decreto emesso martedì dal tribunale di Vicenza ci si trova di fronte a un racconto da film dell’orrore. Una coppia, nel 2009 è stata condannata dai giudici vicentini per abusi e maltrattamenti verso la figlia adottiva, una bambina sudamericana ora diciassettenne.

Da quando è arrivata nella nuova famiglia, la piccola, seconda l’accusa sarebbe stata oggetto di attenzioni sessuali da parte del padre adottivo, un 68enne padovano, che l’avrebbe toccata sul seno e sulle parti intime fino al febbraio 2002. Assieme alla moglie, sessantenne della provincia di Padova, avrebbero maltrattato la bambina isolandola dalla famiglia sostenendo - si legge sul decreto- che “era affetta da malattia contagiosa, obbligandola ad usare stoviglie comuni e diverse da quelle usate dagli altri, ad usare un unico bagno e non toccare nulla dell’arredo di casa”.

Inoltre la donna le faceva “la doccia e indossando i guanti per paura di toccarla, imponendole di passare le giornate in garage, offendendola con il padre con parole ingiuriose e dicendole che sarebbe diventata una prostituta come sua madre naturale”. Il tutto seguito da percosse. Dopo la condanna, la coppia si è rivolta in appello e la corte di Venezia ha dichiarato nulla la sentenza del tribunale di Venezia per un errore nella procedura. Il caso è quindi ritornato martedì nel palazzo di giustizia berico che ha ritenuto di non doversi procedere per “avvenuta prescrizione”.