Emorragia per strada dopo l'aborto illegale: maxi multa a una 22enne

Un malore per strada, mentre stava camminando, e l'arrivo dell'ambulanza che la porta in ospedale. Una nigeriana senza documenti è stata soccorsa ieri pomeriggio poco dopo le 16 dal Suem dopo la segnalazione arrivata al centralino da una sconosciuta che parlava in un italiano stentato.

La giovane, poi identificata dalla polizia come una 22enne residente a Torino con un permesso di permanenza sul territorio italiano in quanto richiedente asilo, ha avuto una emorragia dovuta a una interruzione di gravidanza procurata da dei farmaci che aveva inserito nella vagina.

La donna ha dichiarato di aver agito autonomamente ed è stata dimessa il giorno dopo. L'aborto illegale rappresenta un illecito amministrativo. Alla giovane è stata elevata una sanzione di 3mila euro. Dal 15 gennaio 2016 l'aborto clandestino è stato infatti depenalizzato ma la sanzione è stata aumentata fino a 200 volte.