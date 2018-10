Ladri "collezionisti" rubano bambole ad Abilmente: due denunciati

Una coppia di "collezionisti" di bambole con il vizietto del furto è stata sorpresa con la refurtiva e denunciata giovedì pomeriggio, nella giornata di apertura di Abilmente Autunno in Fiera a Vicenza. Verso le 15 una espositrice 48enne residente nel leccese ha avvisato la sicurezza interna che una coppia sui 60 anni erano entrati nel suo stand e avevano rubato una bambola.

Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e alla descrizione della donna le guardie sono riuscite a intercettare la coppia e a chiamare la polizia di Stato. Gli agenti, dopo aver ottenuto senza problemi le generalità dei due, E.G. un uomo di 60 anni e R.V. donna sua coetanea, entrambi residenti a Parma hanno raccolto la loro confessione: “So perché siete qui, ammetto di aver commesso diversi furti qui con mia moglie”.

La coppia, infatti, aveva sottratto precedentemente altre due bambole: una dallo stand di una bassanese 54enne che si è fatta pagare il valore dell'oggetto senza sporgere denuncia e l'altra da un espositore 46enne di Bologna che invece ha voluto denunciare la coppia per il furto del manufatto del valore di 90 euro. Anche la signora di Lecce ha sporto denuncia, riferendo alla polizia di esser sicura che i due erano noti per aver compiuto furti anche in altre fiere.