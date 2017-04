Vicenza, abbandona un mobiletto per strada: multa di 600 euro

Forse era innervosito perchè quell'oggetto d'arredo ormai da buttare ai mercatini dell'usato non lo volevano o forse si era presentato fuori orario ai cancelli delle riciclerie cittadine, fatto sta che lo scorso 30 marzo aveva imboccato via Gorizia per scaricare sulla via un mobiletto ormai fatiscente del quale evidentemente non ne poteva più..

Sistemato il bisogno impellente di abbandonarlo in strada, l'autore della bravata non aveva però fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza e così la polizia locale di Vicenza è riuscita ad individuarlo.

L'uomo è stato quindi sanzionato per aver violato il decreto sull'ambiente con una multa di 600 euro. Ma non è tutto, perchè al proprietario del veicolo è stata contestata anche la violazione agli art. 7 e 158 del C.d.S. per aver transitato e sostato in z.t.l. senza permesso per una ulteriore sanzione di 122 euro.