Molesta i clienti e aggredisce direttore al supermercato: denunciato 18enne

Richiedeva l'elemosina con insistenza e arroganza, importunando pesantemente i clienti anziani all'interno del supermercato A&O di via dei Laghi a Vicenza. Mercoledì pomeriggio, verso le 15:30, una pattuglia delle volanti è intervenuta dopo la segnalazione del direttore del negozio che ha riferito di un giovane che non voleva sentire ragioni di andarsene, tanto da aggredire lo stesso responsabile afferrandolo per la felpa e strattonandolo.

Il direttore ha quindi chiamato il 113 e il ragazzo, poi identificato come un nigeriano 19enne senza fissa dimora e con il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha inforcato la bici ed è fuggito di corsa. La pattuglia lo ha però intercettato poco lontano dal supermercato e, dopo un primo riscontro con il direttore, l'ha portato in questura per l'identificazione denunciandolo per rifiuto di fornire le generalità e molestie.