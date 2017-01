Vicenza, 90enne derubata al bancomat: denunciate due nomadi

Venerdì, intorno a mezzogiorno, una 90enne stava prelevando dei contanti ad uno sportello bancomat in via San Martino, a Vicenza, quando è stata avvicinata da due donne nomadi che, dopo averla messa in confusione, l'hanno derubata dei 500 euro appena prelevati.

La scena è stata vista da una signora residente nella zona che ha soccorso l'anziana e allertato il 113. Gli agenti di polizia si sono messi alla ricerca delle nomadi che sono state rintracciate in via Fratelli Bandiera. Le due, una 29enne e una 54enne, sono state bloccate dalla polizia e denunciate per furto con destrezza. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti solo 60 euro, all'appello ne mancherebbero dunque 440.