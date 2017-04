Vicenza, 86enne aiuta signora in difficoltà e lei gli ruba l'argenteria: denunciata

Ha approfittato della generosità dell'uomo, un 86enne residente in città, che andava spesso a trovare. Lui, impietosito del fatto che quella madre di due figli, 48enne - pure lei vicentina e senza lavoro, fosse in uno stato di difficoltà, non si faceva problemi a elargirle soldi e a farle la spesa.

Durante l'ultima visita, domenica 28 marzo, lei però non ha resistito a rubargli in casa tre pezzi in argento, compresi un vassoio e una coppa molto importanti per l'86enne a livello affettivo. Accortosi del furto, l'uomo ha sporto denuncia il giorno successivo, pur non sapendo il nome della donna.

Gli agenti della questura hanno però intuito chi poteva essere la ladra e giovedì mattina sono riusciti a rintracciarla. Si tratta infatti di una ladra seriale che aveva agito con lo stesso modus operandi sia nel 2015 che nel 2016 rubando dell'argenteria in una casa e una pelliccia in un ufficio.

La donna, conosciuta per aver anche sottratto dei rosari al cimitero comunale, aveva già venduto il bottino in un negozio "Compro oro". Dopo la confessione della 48enne gli agenti sono però riusciti a rintracciare la refurtiva e a riconsegnarla al legittimo proprietario mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà per furto.