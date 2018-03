Vicenza, 81enne scomparso trovato morto: è giallo

Si è conclusa in modo drammatico la ricerca di un 81enne della città scomparso di casa da venerdì mattina. Gli amici lo hanno ritrovato a mezzanotte con il volto riverso nelle acque del Dioma, in zona Biron.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche la polizia locale per le indagini del caso.