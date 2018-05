Vicenza, 70enne fermato con il kit da scassinatore: "Stavo andando a funghi"

"Stavo andando a funghi". Non è risultata molto credibile la scusa che un 70enne residente a Creazzo e nato in provincia di Venezia, già pregiudicato per una sfilza di reati contro il patrimonio, ha rifilato ai poliziotti che lo hanno sopreso nella notte tra lunedì e martedì con tutto il kit da scassinatore.

L'episodio si è verificato in zona ospedale. Verso le 1:30 un automobilista ha visto nel parcheggio di via Rodolfi un uomo che stava armeggiando con un grosso piede di porco e ha chiamato la polizia.

Prima dell'arrivo delle volanti l'uomo si era volatilizzato ma gli agenti lo hanno intercettato in via Astichello a bordo della sua bici con il piede di porco nascosto da un telo. Alla richiesta dei documenti il 70enne ha inforcato la bici dicendo che andava a prenderli a casa ma in realtà fuggendo per poi essere subito nuovamente fermato.

Gli uomini della questura hanno trovato nel portapacchi una pinza e un cacciavite e nelle tasche dell'uomo un coltello a serramanico. Messo alle strette, la sua unica spiegazione è stata: "Stavo andando a funghi". Una scusa che no gli evitato una denuncia per per possesso di oggetti atti ad offendere e grimaldelli o arnesi atti allo scasso.