Malore fatale: 57enne trovato morto in casa

Tragedia della solitudine domenica pomeriggio verso le 13;40 in città. Un 57enne, M.A., residente in via Dal Molin, è stato trovato senza vita nel suo appartamento.

L'uomo non dava più notizie di se da più di 24 ore. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stata la ex moglie preoccupata del suo silenzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta e hanno trovato il corpo esamine. Gli operatori del Suem, arrivati assieme ai pompieri, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 57enne, secondo i primi accertamenti, sarebbe morto per cause naturali.