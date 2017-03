Vicenza, 5 chili di marijuana nell'autobus: lo spacciatore era vestito come John Travolta

A pensarci bene l’abbigliamento da pusher anni ’70 sarebbe stato anche in stile con il “lavoro” di I.D., 48enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Vicenza al casello di Vicenza est.

Nel corso dei controlli sugli autobus di linea privati con tratte nazionali, il cane Zack ha individuato un trolley che conteneva tre grossi involucri per un totale di 5320 grammi di marijuana. Ma non solo. All’interno c’era anche un abito color oro, con le punte del bavero abbastanza alte (stile "Febbre del sabato sera"), due tasche sovrapposte sul lato destro e cuciture abbastanza evidenti. In più una camicia nera gessata.

Dai controlli sui passeggeri è emerso che il 48enne aveva parecchi precedenti penali, dichiarando però di non avere nulla, neanche effetti personali perché stavo andando a casa di amici per assistere all'esibizione di un artista nigeriano. Dall’analisi del cellulare le fiamme gialle si sono però accorte di una foto apparentemente senza significato che però ritraeva l’uomo proprio con quel vestito dorato da “gangster” molto appariscente, che lo faceva assomigliare a una specie di John Travolta di colorfe.

Davanti all’evidenza il nigeriano ha ammesso di essere il proprietario della valigia e di tutto quanto all’interno contenuto, stupefacente compreso. Proprio quella passione kitsch ha fatto scattare le manette: l’uomo è stato arresto in flagranza di reato dai finanziari.