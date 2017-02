Vicenza, 49enne morto in cucina: sospetta overdose

Era un 49enne l'uomo trovato morto domenica sera a San Lazzaro (la via non è indicata per motivi di tutela) dal Suem di Vicenza, sul cui decesso pesa lo spettro della morte per eroina. A.A. aveva sì dei precedenti per tossicodipendenza ma risalivano a più di venticinque anni fa e, a quanto sembra, risultava “ripulito” e si era fatto una famiglia.

Una vera tragedia quella che ha colpito i famigliari che, rientrando a casa verso le 18, lo hanno trovato disteso sul pavimento della cucina con la schiuma alla bocca e una siringa per terra. A niente è servito l'intervento del Suem e il tentativo di rianimazione che alla fine hanno dovuto constatare il decesso. Il sospetto è quello di overdose ma i rilievi sono ancora in corso con il sequestro della siringa, mentre la salma è stata messa a disposizione dei familiari.