Vicenza, 38enne ricoverato per meningite: è gravissimo

E' in condizioni gravissime il 38enne a cui, giovedì sera, è stata dignosticata una meningite da meningococco.



L'uomo, secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, è arrivato al Pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo con una febbre altissima e macchie sul corpo: le analisi hanno dato la terribile diagnosi.



L'Ulss 8 spiega che

la malattia si trasmette da persona a persona attraverso lo scambio di secrezioni respiratorie (colpi di tosse, baci, o scambio di stoviglie). Il meningococco non vive più di pochi minuti al di fuori dell'organismo, per cui la malattia non si diffonde così facilmente come il comune raffreddore o come l'influenza.

La principale fonte di contagio è rappresentata dai portatori, solo nello 0,5% dei casi, la malattia è trasmessa da persone affette da meningite. Per questo in caso di malattia va somministrata la profilassi solo ai "contatti" stretti, cioè a coloro che sono stati a contatto ravvicinato con il soggetto malato.