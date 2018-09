Va a prostitute e gli rubano le chiavi dell'auto: 26enne costretto a chiamare i genitori

Gli è costato caro il giro nella "zona rossa" di Vicenza, in fondo a Viale Verona. Un 26enne residente a Schio, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha fatto salire in auto una prostituta per appartarsi nello stabile abbandonato dell'ex Sartori Moto, famosa meta di sbandati. Una volta entrati all'interno la ragazza si allontana con la scusa di dover andare a prendere i preservativi.

Il giovane, dopo averla vista allontanarsi in bici, si accorge che gli era sparito il portafoglio. Una volta realizzato di essere stato derubato decide allora di seguire la prostituta ma realizza che, assieme al portamonete, sono sparite anche le chiavi dell'auto. A quel punto lo spovveduto cliente non ha potuto far altro che chiamare la polizia e denunciare il furto. Rimasto appiedato, ha dovuto chiamare i famigliari e il padre, poco dopo, è andato a riprendersi in questura il "figliol prodigo" per riportalo a casa.