Vicenza, 25enne ruba al Coin: arrestato

Arrestato al “Coin” in piazza Castello un vicentino 25enne I.A. residente in città e con precedenti. L'episodio è avvenuto alle 17 di martedì in centro a Vicenza.

Dopo aver rotto con una tronchesina (nella foto) le placche antitaccheggio di due capi di abbigliamento ed eluso le barriere antitaccheggio è stato fermato all’uscita dai carabinieri per furto aggravato.

La refurtiva di circa 150 euro è stata recuperata e restituita ai gestori del negozio.