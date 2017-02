Vicenza, 20enne stuprato dal branco al centro profughi: condannato il capo

Lo avevano sottoposto a ogni genere di tortura, arrivando persino a segnarlo a fuoco. Il processo sull'incredibile vicenda, avvenuta nel febbraio 2016, è andata in tribunale ieri con la condanna a quattro anni di reclusione per U.N.di 28 anni, il presunto capo del branco di stupratori, attualmente detenuto nel carcere di Montorio (VR). L'incubo per un richiedente asilo di 20 anni, inizia quando arriva in città verso la fine del 2015: prima all'hotel Adele e poi in una comunità per profughi in viale Marosticana.

Al giovane viene dato un cellulare per comunicare con i parenti ma l'oggetto fa gola ad alcuni profughi, che glielo rubano. Dopo la denuncia dal pakistano ai responsabili del centro, per lui inizia l'inferno. Un terzetto di suoi connazionali, considerati piccoli boss del centro di accoglienza, cominciano con i soprusi. Un vero e proprio orrore. In più occasioni lo conducono con la forza in una stanza o in un parco pubblico, lo costringono a bere alcolici tanto da farlo ubriacare e dopo averlo immobilizzato a turno lo sodomizzano registrando pure lo stupro di gruppo. Altre volte il giovane veniva ripetutamente seviziato con monete roventi sulle natiche e derubato del “pocket money”, la diaria di 2,5 euro prevista per profughi.